27日朝、大館市二井田の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと27日午前9時50分ごろ、大館市二井田字背中町の市道にクマ1頭がいるのを、車で通りかかった70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは10メートルほどの場所です。警察は関係機関に連絡するとともに、現場付近をパトカーで警戒し住民に注意を呼びかけています。