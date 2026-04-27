ニッポンハムグループのトップに前田文男副社長が4月1日付で就任した。社員に対しては同社の「他社に真似できない唯一無二の強み」を説き、創業者大社義規氏の「やろうと思えばできないことはない」の言葉と思いを伝え、今期テーマに「全員で挑戦しよう」を掲げた。その強みで「攻めの経営」を推進し、既存事業の底上げと新領域への進出で、さらなる成長を見据える。前田社長は入社以来、（以前は比較的事業部間の異動が少なか