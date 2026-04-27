タレントの辻希美が26日に自身のアメブロを更新。長男・青空（せいあ）くんの友人らが泊まりに来て賑やかな週末を過ごしたことを明かした。この日、辻は「土日…土曜日の朝はまったり…も束の間」と切り出し「せいの高校の友達が泊まりに来て賑やかな二日間でした！！！」と報告。友人らの集合ショットを公開した。続けて、友人らの人柄について「みんな本当にいい子で」とコメントし「めっちゃコアと夢とも遊んでくれて」と三男・