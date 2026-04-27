タレントの上原さくらが26日に自身のアメブロを更新。娘の誕生日旅行で訪れたプールでのエピソードを明かした。この日、上原は「セパレートタイプで着せるのラクだし、とっても可愛い」と娘が着用している水着についてコメント。しかし、自身はプールに入らなかったといい、その理由について「私自身が泳げないのに水に入ったら、娘の面倒を見るどころか足手纏いになって夫に迷惑をかける気がするからです」と告白。「浮き輪がない