JRAの矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手が、大阪・なんばグランド花月に出演することが決まった。6月4日に特別公演『ビタミンSお兄ちゃん・もじゃ吉田の「お兄ちゃんネル競馬コメディ」〜チーム矢作がやってくる！〜』が開催される。【写真】世界的な名調教師が笑いの殿堂・NGKへ…矢作芳人調教師同公演は、競馬をこよなく愛する吉本芸人ビタミンS・お兄ちゃんともじゃ吉田を中心に、おなじみの吉本新喜劇メンバーが集結。さらに、