フリーアナウンサーの有働由美子が27日までに、自身のインスタグラムを更新。野菜の彩り鮮やかな手料理を披露した。【写真】「彩り綺麗」「食欲わいてきます」有働由美子アナが披露した“菜の花とトマトの豚キムチ炒め”有働アナは「今日は朝早すぎてりくろーおじさん閉まってた」「買えなかった」と、目当てのスイーツの購入を断念したエピソードを告白。「仕方なく帰って 菜の花とトマトの豚キムチ炒めです」と、野菜をふん