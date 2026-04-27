バーガーキングが、日本相撲協会とのコラボレーションによる新商品『二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）』を、5月1日から期間限定で発売する。直火焼きビーフ5枚とチェダーチーズ8枚を重ねた“横綱級”のボリュームが特徴の超大型バーガーだ。【画像】今年も…！ビーフ5枚とチーズ8枚がぶつかり合う“横綱級”チーズバーガー本商品は、日本の国技である大相撲を応援する取り組みの一環として展開されるコラボメ