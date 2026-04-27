27日、参議院予算委員会において、赤沢亮正大臣がトイレで不在となり、議場内がざわついた。【映像】「トレイカムバック答弁」の一部始終（実際の様子）国民民主党の上田清司議員は「税収の上振れ」について高市早苗総理に質問。その後、赤沢大臣に質問をしようとしたところ不在であったため、「赤沢大臣が、あれ？トイレ？まずいな」と当惑。議場内もざわついた。上田議員は「ちょっとまずいな」とこぼし、「最後に再生可能