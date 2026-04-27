【ソウル共同】韓国のソウル高裁は27日、尹錫悦前大統領の妻に金品を贈ったとして政治資金法違反罪などに問われた旧統一教会元幹部の男の控訴審で、懲役1年6月の判決を言い渡した。一審は懲役1年2月だった。聯合ニュースが伝えた。