27日、参議院予算委員会において、国民民主党の上田清司議員が「税収の上振れ」について質問した。【映像】高市総理が発言→国会笑いの瞬間（実際の様子）上田議員は「4年間で税収の上振れが23兆円強ある」として、上振れを活用した国民への富の返還として「基礎控除の所得制限の撤廃（2019年以前は所得制限なし）」「住民税の控除額も178万円に」「年少扶養控除の復活」「障害福祉の所得制限撤廃」「年金保険料18.3％→17.3％