次世代パフォーマンスドールと評されるNEXZ（ネクスジ）が27日、2枚目シングルアルバム「Mmchk」と同名のタイトル曲をリリースする。25日には公式SNSチャンネルで、収録曲「HYPEMAN」のミュージックビデオのティザー映像を公開した。公開映像では、どこかをぼんやりと見つめる7人の様子から始まる。ヒュイがソゴンに「HYPEMAN」とささやくと、誰かがCDプレーヤーを再生する。メンバーは足並みをそろえてぴょんぴょんと跳ね、リズム