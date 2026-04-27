ボーイズグループEXOのメンバー、ベクヒョンが圧倒的な話題性とスター性を再び証明した。去る4月26日、ベクヒョンはマカオのギャラクシー・アリーナで開催された授賞式「WIEA（Weibo International Entertainment Awards）」にて、「影響力を持つ海外アーティスト（2026 WIEA Influential International Artist）」部門の受賞者となった。【話題】EXO-CBX、移籍先に契約解除を通知壇上に上がったベクヒョンは、「ファンの皆さん、