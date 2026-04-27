アン・ヘジン（28）の処分が決定した。韓国バレーボール連盟（KOVO）は4月27日、ソウルの事務局で賞罰委員会を開催。【写真】韓国美人バレー選手の大胆水着ショットアン・ヘジンに対して厳重警告、および制裁金500万ウォン（約50万円）の懲戒を科した。予想されていた「出場停止」の処分は見送られた。（写真提供＝OSEN）アン・ヘジン連盟賞罰委員会は「血中アルコール濃度が0.032%と比較的低かった点、事故後に球団と連盟に自発的