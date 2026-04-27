TWICEやNiziUが所属するJYPエンターテインメントのボーイズグループNEXZ（ネクスジ）が、カムバックの心境を語った。NEXZは4月27日午後、ソウル・ブルースクエア ウリWONバンキングホールで、2ndシングル『Mmchk』の発売記念ショーケースを開催した。【写真】「顔面国宝すぎる」YUの完璧ビジュアル5月にデビュー2周年を迎える彼らは、「もう2周年になるなんて実感がわかないし、デビュー当時の記憶がまだ鮮明に残っている。これま