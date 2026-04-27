2024年度「森の芸術祭晴れの国・岡山」開催中の満奇洞岡山県観光連盟提供 新見市の主な観光施設の2025年度の観光客数がまとまり、13施設の合計は40万3045人で、前年度と比べて16.1%減少しました。 新見市は、2024年度に開催された「森の芸術祭 晴れの国・岡山」の反動により、観光客数が前年度と比べて減少したとみています。 また、いぶきの里スキー場での雪不足による営業日数の減少、新見千屋温泉いぶきの