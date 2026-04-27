ゴールデンウィーク期間中はゆっくり夜空を見上げてみるのはいかがでしょう。5月2日(土)の満月「フラワームーン」、5月6日(水・振替休日)に活動が極大になる「みずがめ座η(エータ)流星群」など、ゴールデンウィーク期間中の天文情報と気になる天気をまとめました。満月・流星群などゴールデンウィークは天体ショーが目白押しゴールデンウィーク期間中は、夜空を見上げて天体観測をしてみるのはいかがでしょう。連休中の主な天体シ