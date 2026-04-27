元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈（30）が27日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。高校時代の写真を公開した。岩田アナは、ファンの質問に回答する形でストーリーズを更新。その中で「高校時代のえりなちゃん見たいです！」とのリクエストに「ほいっ！」と気さくに応じ、初々しい制服ショットを投稿した。また、番組の企画で金髪に劇的イメチェンしたことが話題となっていたが、他の仕事の都合で現在は黒髪に