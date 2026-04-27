東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：W TOKYO）は9月19日、横浜アリーナにて『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』を開催する。きょう27日、追加の出演者が解禁となった。【画像】「TGC 2026 A/W」追加出演者（一覧）メインモデルに、現在放送中のフジテレビ系ドラマ『LOVED ONE』や10月公開映画『うるわしの宵の月』など出演する安斉星来、「Seventeen」専属モデルの葛西杏也菜、モデ