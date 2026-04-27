阪神は27日、6月6、7日のファーム・リーグオリックス戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）で開催する「エ虎フェス（エコフェス）」の概要を発表した。 OBの原口文仁氏が来場するほか、エコ体験ブース、クイズラリーなどのイベントがある。来場者プレゼントも実施する。尼崎市と共催するイベントで、詳しくは球団ホームページまで。