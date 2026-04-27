週明け２７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は前週末比８２１円１８銭（１・３８％）高の６万５３７円３６銭となり、終値として初めて６万円を突破した。２営業日連続で最高値を更新した。日経平均は２３日の取引時間中に一時、６万円を上回ったが、その後は利益確定の売り注文が広がり、下落していた。２７日は前週末の米国株式市場でハイテク株が値上がりした流れを引き継ぎ、日経平均への影響度が大き