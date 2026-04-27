映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の公開を記念した期間限定イベント「STAR WARS GALAXY in聖地・有楽町」のオープニングセレモニーが27日、東京・有楽町マリオンで開催された。イベントが行われた有楽町マリオンには、かつて日本劇場（通称日劇）があり、1978年（昭53）にシリーズ第1作「スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）」が公開された際は、長蛇の列ができた。立ち見の観客も続出