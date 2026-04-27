27日朝、横手市大沢の休耕田でタバコの不始末が原因とみられる原野火災がありました。けがをした人はいませんでした。横手警察署の調べによりますと27日午前8時25分ごろ、横手市大沢字前田の休耕田から出火しました。現場付近の建物内で作業をしていた男性が煙が上がっているのを発見し、消防に通報しました。火は約30分後に消し止められましたが、休耕田の枯れ草約480平方メートルを焼きました。けがをした人はいませんでし