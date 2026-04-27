安徽省合肥市で26日から28日の会期で第4回中国（安徽）テクノロジーイノベーション成果転化交易会が開催されている。新華網が伝えた。今回は「科学技術が先陣を切り、イノベーションが未来を開く」をテーマとし、多分野にわたる中国の科学技術イノベーションの最新成果を展示している。（提供/人民網日本語版）