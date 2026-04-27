家族との日常には、小さな驚きが思いがけず紛れ込むものです。東京都在住のUさん（40代）は、息子からも、夫からも、そして娘の友人宅からの報告によって、自分が家族からどのような人物として見られているのかを知ることになりました。裾上げひとつをめぐって浮かび上がった家庭的イメージのギャップは、想像以上に大きなものだったのです。【漫画】ママが裾上げをする、と言うと息子がビックリ！「ママ裁縫できるの？」（全編を