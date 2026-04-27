4月26日におこなわれたロンドン・マラソンで、ケニア出身のセバスティアンキマル・サウェが1時間59分30秒のタイムで男子マラソンの世界記録を更新しました。31歳のサウェは人類史上初の、公式マラソンで2時間の壁を破った選手となりました。また、男子マラソンに先立っておこなわれた女子マラソンでは、エチオピアのティギスト・アセファが女子単独レースの世界新記録となる2時間15分41秒で2連覇を果たし、自身がマークした世界記