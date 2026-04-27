ロッテのジャクソンが28日の楽天戦に先発する。ジャクソンは球団を通じて「先発投手に勝星がついていないことは知っているので、明日からは自分が先発陣の先頭に立って勝利を呼び込めるようなピッチングをしたい。先発投手が試合を作り、テンポの良いピッチングをして良いリズムで攻撃に移ってほしいと思っている。先発陣が一丸となってしっかり試合を作れるように、そして良い形でブルペンに繋げられるようにこれから戦ってい