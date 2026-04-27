26日の広島戦で左手首付近に151キロの直球が直撃27日のプロ野球公示に、ファンは落胆の色を隠せなかった。阪神は近本光司外野手の出場選手登録を抹消。前日26日に本拠地で行われた広島戦で左手首付近に死球を受けて負傷交代しており、無念の戦線離脱となった。“予期”していたファンもいたものの、「現実突きつけられた感」と愕然としている。悪夢のようなアクシデントは、阪神が1点リードして迎えた8回に起こった。2死走者な