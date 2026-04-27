現地４月26日に開催されたスペイン２部リーグ第37節で、サラゴサはウエスカと敵地で対戦。65分にPKで失点し、残留争いの直接対決を０−１で落とした。この一戦の終了間際に、目を疑うような衝撃事件が発生した。90＋８分、熱くなったサラゴサのGKエステバン・アンドラーダは、口論の末にウエスカの主将ホルヘ・プリードを突き飛ばした結果、この日２枚目のイエローカードを受けて退場に。するとその直後、怒りが頂点に達した