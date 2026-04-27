少女時代のソヒョン、2PMのオク・テギョン出演する韓国ドラマ『主役の初夜、私が奪っちゃいました』（全12話／2025年）が、5月6日よりU-NEXTオリジナルとして独占配信されることが決定した。本作は、同名の人気WEB小説を原作としたロマンスファンタジー。平凡な女子大生が、ある日突然、大好きな小説の世界の脇役ソンチェクに憑依。目立たず平穏な生活を送るはずが、男主人公と一夜を共にしてしまうことで、物語の歯車が大きく狂