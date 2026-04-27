トヨタ自動車グループは2025年度の販売台数が過去最高を更新したと発表しました。【映像】トヨタ過去最高販売も “中東輸出は半減”一方、先月の中東向けの輸出台数は、緊迫する情勢の影響で去年と比べほぼ半減しました。トヨタによりますと、2025年度の販売台数は前の年より2.5％多い1128万3215台で過去最高となりました。地域別ではトランプ関税の影響もあるなか、ハイブリッド車が好調なアメリカで7.7％増えました。