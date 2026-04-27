環境省は27日、クマの人身被害のみを取り上げたレポートを初めて公表しました。レポートによると2023年度から2025年度までの3年間の被害を分析した結果、人の生活圏での被害については散歩や自宅周辺などの「日常生活中」が最多であったということです。また、クマに出会わないための対策や出会ったときの対処法も実際にあった事例ごとに記載されていて、環境省の担当者は「大量出没した年の次の春はクマの出没が多い傾向が見られ