タレントの辻希美が26日に自身のアメブロを更新。週末に長男・青空（せいあ）さんの友人が自宅に泊まりに来たことを明かし、賑やかに過ごした休日の様子をつづった【映像】辻希美、“豪邸”と話題の自宅「土日」というタイトルでブログを更新した辻は、「土曜日の朝はまったり…も束の間」と切り出し、「せいの高校の友達が泊まりに来て賑やかな二日間でした」と報告。長男の友人たちと次女・夢空（ゆめあ）ちゃんも映る集合シ