東京都が主催する、世界各国のスタートアップ企業が集まる技術展示会「SusHi Tech Tokyo 2026」が、きょう（27日）から3日間、東京ビッグサイトで開催されます。SusHi Tech Tokyoは「Sustainable High City Tech Tokyo」の略で、世界のスタートアップ企業が出展する技術展示会です。2023年に東京都が立ち上げて、今年で4回目の開催です。今年の出展企業数は770社以上と過去最多で、