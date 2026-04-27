お笑いタレントの山田花子が26日に自身のアメブロを更新。この日の晩ごはんが「超手抜き」になったことを明かしつつ、家族からの反応を報告した。【映像】山田花子の手料理（複数カット）この日、山田は「今日の晩ごはんは超手抜き」と切り出し、夕食のメニューは「冷凍の肉うどん」だったことを明かした。「前にも食べて手軽で美味しかったのでリピしました」と、以前より活用していることをつづった。続けて、肉うどんの上