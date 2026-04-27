日本テレビは２７日、都内の同局で定例社長会見を行った。福田博之社長は、２５日にスタートした元ＮＨＫでフリーの和久田麻由子アナウンサー（３７）と同局の森圭介アナウンサー（４７）がメインキャスターを担当する同局の新報道番組「追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ」についてコメントした。和久田アナは３月末にＮＨＫを退職し、４月からフリーに転身したばかり。福田社長は「和久田さんを日本テレビの番組で見るのはとても新