女優戸田恵梨香（37）が、26日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。女優を始めてから変化したことについて明かした。占師の彌彌子さんが「頭に知識を入れるのは苦手だったはず。お勉強とか小さい頃から、する意味ってなんだろう？って」と占うと、「うん、思ってた！」。彌彌子さんが「この数式を覚えるのとか、この化学式を覚えるのって何か生きるのに意味ある？みたいな」と話