アジア唯一のMETALLICA公認トリビュートバンド「HATTALLICA」（ハッタリカ）が27日、公式Xを更新。ギタリストKirz Hammett（カーズハメット）さんが亡くなったと明かした。声明を通じ「HATTALLICAのリーダーでありリードギターのKirz Hammettが、2026年4月26日1時22分永眠致しました」と発表。Kirzさんはステージ4の鼻腔（びくう）がんと闘病中で、昨年10月には寛解したと自身のXで伝えていた。「昨年3月、ステージ4の鼻腔がんが