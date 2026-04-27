俳優石原良純が27日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」に出演。番組では、岩手県大槌町で発生した山火事が発生6日目の27日になっても火勢が収まらず、焼失面積が1600ヘクタール以上に拡大している状況を伝えた。石原は山火事が起きやすい時期として「人間が山に入るようになる3月から4月が多い」と述べ、人災的な側面があり得る点にも言及。その一方で、延焼が広がる要因として「湿度と温度」を挙げ、