日本プロ野球選手会は２７日、外国人選手などを除く会員支配下選手７１３人を対象とした年俸調査結果を発表した。巨人は平均年俸６８８０万円でソフトバンク（同８７０６万円）、阪神（７７８９万円）に次ぐ１２球団３位。年俸中央値は２７００万円で、２年連続トップだった。また、ポジション別の平均年俸では、捕手が１億１５０５万円で１２球団唯一の１億円超え。投手は７２８６万円、内野手は５７７９万円、外野手は４５