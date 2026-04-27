子どもの健康や体のことについて、知っておくといざというとき安心！トリートマンといっしょに楽しく学びましょう。「注射、痛いからやだな……」と、予防接種がちょっぴり苦手な子も多いはず。でも、トリートマンが教えてくれたように、予防接種にはとっても大切な役割があるんです。マンガの内容をおさらいしながら、さらに詳しく見ていきましょう！予防接種は「免疫のトレーニング」！私たちの体の中には、外から入ってくる