【モデルプレス＝2026/04/27】お笑いタレントのキンタロー。が4月26日、自身のInstagramを更新。ラッパー／シンガーのちゃんみなのモノマネを披露し、話題となっている。【写真】44歳芸人「夜眠れないレベル」インパクト大の紅白アーティストモノマネ◆キンタロー。ちゃんみなのモノマネ披露25日放送のフジテレビ系「爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル春」に出演していたキンタロー。は、出演時のオフショットや動画を投稿