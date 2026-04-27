【モデルプレス＝2026/04/27】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に出演したモデル・タレント・パーソナルトレーナーの秋倉諒子が4月26日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「バチェラー4」35歳美女「美しさ倍増」ばっさりカットの新ヘア◆秋倉諒子、新ヘアスタイルでイメチェン秋倉は、「遂に！伸ばしていた髪を切りました〜」と報告。背中まであった