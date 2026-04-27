テクニカルポイントユーロドル、中立水準を探る展開 1.1876ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1868エンベロープ1%上限（10日間） 1.1759一目均衡表・転換線 1.175010日移動平均 1.1746一目均衡表・雲（上限） 1.1719現値 1.1710100日移動平均 1.1677200日移動平均 1.167421日移動平均 1.1646一目均衡表・基準線 1.1633エンベロープ1%下限（10日間） 1.1586