２４日、池の改修を終えて観光客を迎えた愛晩亭。（長沙＝新華社配信／艾碰君）【新華社長沙4月27日】中国湖南省長沙市の岳麓山でこのほど、中国四大名亭の一つに挙げられる愛晩亭の周辺水系のしゅんせつと改修工事が完了した。山あいの渓流の水が亭を囲む三つの池に流れ込み、岸辺の風景が戻った。２４日、愛晩亭で写真を撮る人。（長沙＝新華社配信／艾碰君）愛晩亭の名称は唐の詩人、杜牧（と・ぼく）の詩「車