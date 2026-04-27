女優の山村紅葉（65）が26日放送のテレビ朝日「日本もしもばなし」（後2・20）に出演し、大学卒業後に勤めた意外な職場を明かした。早大在学中だった21歳の時、母で人気作家の故・山村美紗さんの勧めで女優デビュー。思い出作りのつもりだったが20本のドラマに出演した。しかし「男と互角に渡り合える職業に就きたい」と卒業後は女優を辞めて国税庁に入り、法人担当の調査官となった。「会社に行って正しく税金を納めている