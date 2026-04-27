女優の水野美紀（51）が26日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。第1子妊娠中の“みちょぱ”こと池田美優（27）にアドバイスを送る場面があった。この日のゲストである女優の戸田恵梨香がVTRで出産して物が増えたと話したことから、1児を育てる水野は「出産するとモノ増えますよ」とみちょぱにアドバイス。みちょぱは以前、MC陣でベトナムを訪れ、皆でランタンを買おうとしたが