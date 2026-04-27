日本プロ野球選手会は２７日、外国人選手ら一部を除く加入選手７１３人を対象とした年俸調査結果を発表した。球団別の支配下登録選手の今季平均年俸のトップはソフトバンクの８７０６万円、２位は阪神の７７８９万円だった。昨年首位の巨人は６８８０万円で３位だった。昨年のリーグ覇者のソフトバンクと阪神が平均年俸をアップさせた。前年２位のソフトバンクは１７５０万円増で２年ぶりの首位、前年３位の阪神は１９９０万円