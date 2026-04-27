【第91話】 4月25日公開 第91話を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月25日、閃凡人氏によるマンガ「聖なる乙女と秘めごとを」第91話「対決！負け犬ぺろぺろ」を公開した。 第91話では、ベロちゃんと止まった時の中で対決する。余裕の表情で煽ってくる彼女だったが、予想以上の感覚に襲われて……。 「聖なる乙女と秘めごとを」のページ