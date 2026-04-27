広島ガスが後場終盤に上げ幅を拡大している。午後３時ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、営業利益が従来予想の１３億円から１５億８０００万円（前の期比２６．２％増）へ、純利益が１３億５０００万円から２１億円（同２４．５％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好材料視されている。 都市ガスの販売量が想定を下回ったことなどから、売上高は８９２億円から８８４億円（同３．５％減）へ