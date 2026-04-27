渋谷すばるが、2025年11月より開催したアジアツアー『渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」』の東京 日本青年館ホール公演を収録したライブBlu-rayを7月15日にリリースする。 （関連：【画像あり】渋谷しばる、ライブの熱量を切り取ったジャケット写真） 本作は、TOY'S STOREおよび夏に開催される『渋谷すばる FAN MEETING 2026』の会場限定商品としてリリース。アルバム『Su』収録楽曲など、当日